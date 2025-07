Quindicenne picchiato dal branco a Raffadali, è in prognosi riservata 

Litiga con un coetaneo e poco dopo viene accerchiato e picchiato da un gruppetto di almeno quattro persone. È successo negli scorsi giorni nel centro di Raffadali. Un quindicenne si trova adesso ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo aver riportato traumi sparsi e una importante ferita ad un occhio.

Ancora in corso di accertamento la dinamica di quanto accaduto ma, secondo una prima ricostruzione, il ragazzino avrebbe avuto un battibecco con un coetaneo. Dalle parole si è passati ai fatti e al “rivale” si sono aggiunti almeno altri quattro coetanei che hanno malmenato il quindicenne. Poi la fuga. Al via le indagini dei carabinieri per fare luce sul grave episodio. Nelle scorse settimane, sempre a Raffadali, si è verificata una maxi rissa tra due gruppi composti per la maggior parte da minorenni.