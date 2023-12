Raffadalese ucciso in un parcheggio in Belgio, forse regolamento conti: indagini 

Un quarantacinquenne originario di Raffadali è stato ucciso ieri pomeriggio nel parcheggio del centro commerciale “Cora” a La Louvièr, in Belgio. La vittima è Salvatore Russo. L’uomo stava passeggiando nei pressi del negozio Leenbakker quando è stato travolto da un’auto in corsa. Per l’agrigentino non c’è stato niente da fare. Alla guida del veicolo c’era un ventenne che, dopo un tentativo di fuga, è stato bloccato e arrestato dalla polizia belga.

Gli investigatori sono al lavoro per tentare di ricostruire i pezzi di un intricato puzzle. Non è ancora chiaro, infatti, se quanto avvenuto sia stato un incidente stradale o – è una delle ipotesi – un regolamento di conti. Salvatore Russo, che da tempo si era trasferito in Belgio, era un personaggio noto alle forze dell’ordine agrigentine per alcuni precedenti. Nel 2020 era stato condannato a sei mesi di reclusione per una rissa a colpi di spranghe e mattoni a Raffadali.