Ravanusa, coltellate durante la rissa: 16enne in ospedale

Rissa a Ravanusa con ferimento a coltellate.

Un sedicenne è stato trasportato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dopo essere stato ferito al busto con un colpo di arma da taglio.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe rimasto coinvolto in una lite avvenuta la scorsa notte nel centro dell’agrigentino dove erano in corso i festeggiamenti di carnevale.

Tante le persone che hanno raggiunto il paese per partecipare alla serata. Il giovane, dopo essere stato colpito al torace, è stato trasportato all’ospedale di Canicattì per le medicazioni del caso. Non è in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.