Libero consorzio di Agrigento, ecco chi sono i 12 nuovi consiglieri provinciali 

Il Libero consorzio di Agrigento ha un nuovo presidente ma anche un nuovo consiglio. Il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, guiderà l’ex provincia dopo aver sconfitto il collega e primo cittadino di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Sono 12, invece, i nuovi consiglieri provinciali che andranno ad occupare uno scranno in aula Giglia.

TUTTI I CONSIGLIERI ELETTI E I VOTI ALLE LISTE

La lista che ha ottenuto più voti in assoluto è quella di “Forza Azzurri”, espressione diretta di Forza Italia, con 22.396 preferenze ed esprimerà dunque tre consiglieri provinciali: si tratta del consigliere comunale di Sciacca, Alessandro Grassadonio, del presidente del consiglio comunale di Palma di Montechiaro, Domenico Scicolone, e Giovanni Cutrera, consigliere comunale di Montevago. Tre consiglieri provinciali sono espressi anche dalla Democrazia Cristiana che risulta la seconda lista per numero di voti (22.275): si tratta del sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, del consigliere comunale di Favara, Rino Castronovo, e Anna Alongi, consigliera comunale di Menfi. Anche la lista “Uniti per Agrigento” porterà tre consiglieri in aula Giglia grazie alle 18.875 preferenze: si tratta del presidente del consiglio comunale di Licata, Anna Triglia, Giuliano Traina, consigliere comunale di Cammarata, e il consigliere comunale agrigentino Antonino Amato. Fratelli d’Italia, che sosteneva la candidatura di Castellino, prendere 15.461 voti ed esprimerà due consiglieri provinciali: si tratta dei sindaci di Casteltermini e Bivona, Gioacchino Nicastro e Milko Cinà. Un solo consigliere, infine, per la lista “Insieme per la provincia” che ha preso 11.693 voti e porterà in aula Giglia il consigliere comunale di Sciacca, Giuseppe Ambrogio. Fuori dal consiglio provinciale, invece, la Lega di Salvini che con 5.497 preferenze non esprimerà alcun consigliere.