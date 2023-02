Ribera, brucia l’auto di un’impiegata: indagini 

Notte di fuoco a Ribera. L’automobile di una impiegata di sessantaquattro anni è stata divorata dalle fiamme. La Fiat Cinquecento X si trovava parcheggiata in viale delle Alpi. Ad accorgersi del rogo, che ha danneggiato quasi completamente il veicolo, sono stati alcuni residenti della zona che hanno chiamato i vigili del fuoco.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incendio e i carabinieri della locale Tenenza hanno avviato le indagini per accertare la natura. Non è stato trovato liquido infiammabile ma l’ipotesi del rogo doloso non è del tutto esclusa.

I militari dell’Arma hanno verificato la presenza di telecamere nella zona e stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.