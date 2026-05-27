Palermo

Incendio in azienda noleggio ‘Sicily by car’, indagini in corso

Si tratterebbe di incendio doloso perché sarebbero state trovate tracce di benzina usata per appiccare l'incendio

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

Momenti di paura, la notte scorsa, per un vasto in incendio divampato nella società di autonoleggio ‘Sicily by car’ a Villagrazia di Carini, nel palermitano. Distrutte una decine di mezzi parcheggiati all’esterno dello showroom, che era stato inaugurato appena due settimane fa dal noto imprenditore Tommaso Dragotto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che ora indagano per fare luce sull’accaduto. Si tratterebbe di incendio doloso perché sarebbero state trovate tracce di benzina usata per appiccare l’incendio. Il 21 marzo erano stati esplosi diversi colpi di kalashnikov all’interno del deposito di via San Lorenzo. 

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