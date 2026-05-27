Lampedusa, sulla Spiaggia dei Conigli la prima deposizione di tartaruga caretta caretta

Nella splendida Spiaggia dei Conigli, all’interno della Riserva Naturale Isola di Lampedusa gestita da Legambiente Sicilia, è stata registrata la prima deposizione della stagione 2026 della tartaruga marina Caretta caretta.

Il personale della riserva, accertata la presenza delle uova, ha recintato e segnalato il nido, nell’ambito del progetto di monitoraggio delle nidificazioni di Caretta caretta autorizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Un evento straordinario che conferma ancora una volta l’importanza della conservazione e della tutela delle spiagge, luoghi fondamentali per la nidificazione delle tartarughe marine nel Mediterraneo.