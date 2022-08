Rischio ondate di calore domani in Sicilia, 41 gradi a Catania

A seguito del permanere in Italia dell’anticiclone nord-africano, anche nelle prossime giornate di agosto è previsto in Sicilia “un ulteriore e significativo afflusso di aria calda”. Lo prevede il dipartimento regionale di Protezione civile, che ha emesso un avviso sul rischio incendi e ondate di calore sull’Isola.

“Il sistema nazionale di previsione delle ondate di calore conferma per la giornata del 18 agosto 2022 il massimo livello di rischio (Livello 3) per la città di Palermo – si legge -, con una temperatura massima percepita di circa 39 gradi”. A Catania è prevista una temperatura massima percepita di 41 gradi e livello 2 di allerta per ondata di calore.

Massimo livello di attenzione anche nelle province di Trapani, Agrigento e Messina.

Nella giornata successiva il sistema nazionale di previsione delle ondate di calore prevede un leggero calo delle temperature e un livello di allerta pari a 1.