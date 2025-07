Criticità realizzazione dissalatore a Porto Empedocle, tavolo tecnico in Prefettura

E’ stato convocato per domani 8 Luglio presso la Prefettura di Agrigento un tavolo tecnico-istituzionale, al fine di valutare congiuntamente le prospettate criticità relative alla realizzazione del dissalatore a Porto Empedocle.

A richiedere il tavolo era stata Ida Carmina portavoce alla Camera dei deputati del M5S.

Giovedì 10 luglio invece si svolgerà un consiglio straordinario al Comune richiesto dal comitato Mare Nostrum.

Non si fermano intanto le polemiche, con i cittadini che contestano il sito del nuovo dissalatore mobile chiedendo tempi, modalità e finanziamenti certi per il completamento della cosiddetta “Fase 2” prevista dal progetto del commissario straordinario che prevede il trasferimento a Trapani del dissalatore mobile di Porto Empedocle e il “revamping”, cioè il riutilizzo, del dissalatore fisso nella zona ex Asi, ad est del porto.