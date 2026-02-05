Agrigento

Rissa con coltellate in via Atenea, assolto 36enne 

La vicenda risale al settembre 2024 quando in una rissa in via Atenea un uomo venne ferito con tre coltellate

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il giudice del tribunale di Agrigento, Katia La Barbera, ha disposto l’assoluzione – per non aver commesso il fatto – nei confronti di Youcef Boudinar, 36 anni, algerino, residente da tempo nella Città dei templi.

L’imputato, difeso dall’avvocato Valentina Riccobene, era finito a processo con l’accusa di lesioni aggravate. La vicenda risale al settembre 2024.

Il trentaseienne era accusato di aver picchiato e colpito con tre coltellate – una ad un braccio e due al costato – un connazionale al culmine di una lite avvenuta lungo via Atenea. Al termine del dibattimento il tribunale ha assolto l’imputato con la formula “per non aver commesso il fatto”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ragusa

Neonata morta in braccio alla mamma, disposta autopsia 
Ragusa

Picchia il figlio di 5 anni provocandogli fratture a gambe e braccia, condannato
PRIMO PIANO

Travolto da un bancale di pannelli fotovoltaici, morto lo chef Davide Di Corato
Caltanissetta

La frana di Niscemi, nominato il pool di consulenti tecnici
Società

Nutella come icona culturale, celebrata con un volume da collezione
Sicilia by Italpress

Schifani: “Vicini ai residenti di Niscemi”
banner italpress istituzionale banner italpress tv