Rissa con coltellate in via Atenea, assolto 36enne
La vicenda risale al settembre 2024 quando in una rissa in via Atenea un uomo venne ferito con tre coltellate
Il giudice del tribunale di Agrigento, Katia La Barbera, ha disposto l’assoluzione – per non aver commesso il fatto – nei confronti di Youcef Boudinar, 36 anni, algerino, residente da tempo nella Città dei templi.
L’imputato, difeso dall’avvocato Valentina Riccobene, era finito a processo con l’accusa di lesioni aggravate. La vicenda risale al settembre 2024.
Il trentaseienne era accusato di aver picchiato e colpito con tre coltellate – una ad un braccio e due al costato – un connazionale al culmine di una lite avvenuta lungo via Atenea. Al termine del dibattimento il tribunale ha assolto l’imputato con la formula “per non aver commesso il fatto”.