Caltanissetta

La frana di Niscemi, nominato il pool di consulenti tecnici

La nomina rientra nell'inchiesta aperta, ancora a carico di ignoti, per le ipotesi di reato di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Sono stati nominati oggi dal procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, i consulenti tecnici per la frana di Niscemi. Si tratta di docenti universitari che svolgono la loro attività di didattica e di ricerca al dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università degli Studi di Palermo: Chiara Cappadonia, professoressa di Geologia Applicata e Geologia Tecnica; Maurizio Gasparo Morticelli, professore di Geologia strutturale; Edoardo Rotigliano, professore di Geomorfologia. La riunione con i consulenti è appena terminata. Due consulenti erano collegati in videoconferenza dal Sud America e dall’Australia. La prossima settimana si farà il primo sopralluogo a Niscemi.

Il team di consulenti è costituito da esperti nel campo della modellazione Geologica del sottosuolo, della Geomorfologia applicata e della valutazione del Rischio Idrogeologico, nonché degli aspetti tecnico-normativi connessi. La nomina rientra nell’inchiesta aperta, ancora a carico di ignoti, per le ipotesi di reato di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana.

