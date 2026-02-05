Ragusa

Neonata morta in braccio alla mamma, disposta autopsia 

La madre stava per allattarla quando la piccola si è improvvisamente irrigidita

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

La Procura di Ragusa ha disposto l’autopsia sul corpo della neonata di 26 giorni morta il 30 gennaio scorso tra le braccia della madre, in un’abitazione del centro storico di Vittoria. La madre stava per allattarla quando la piccola si è improvvisamente irrigidita.

L’ispezione cadaverica non ha fatto emergere alcun segno sospetto sul corpicino della piccola, ma i magistrati hanno disposto l’esame medico legale per chiarire con certezza le cause del decesso. Per potere eseguire l’autopsia come incidente probatorio, e quindi come atto irripetibile, la madre della neonata è stata iscritta nel registro degli indagati ipotizzando il reato di omicidio colposo; un atto dovuto, spiegano dalla Procura a tutela della donna.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ragusa

Neonata morta in braccio alla mamma, disposta autopsia 
Ragusa

Picchia il figlio di 5 anni provocandogli fratture a gambe e braccia, condannato
PRIMO PIANO

Travolto da un bancale di pannelli fotovoltaici, morto lo chef Davide Di Corato
Caltanissetta

La frana di Niscemi, nominato il pool di consulenti tecnici
Società

Nutella come icona culturale, celebrata con un volume da collezione
Sicilia by Italpress

Schifani: “Vicini ai residenti di Niscemi”
banner italpress istituzionale banner italpress tv