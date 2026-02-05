Neonata morta in braccio alla mamma, disposta autopsia 

La Procura di Ragusa ha disposto l’autopsia sul corpo della neonata di 26 giorni morta il 30 gennaio scorso tra le braccia della madre, in un’abitazione del centro storico di Vittoria. La madre stava per allattarla quando la piccola si è improvvisamente irrigidita.

L’ispezione cadaverica non ha fatto emergere alcun segno sospetto sul corpicino della piccola, ma i magistrati hanno disposto l’esame medico legale per chiarire con certezza le cause del decesso. Per potere eseguire l’autopsia come incidente probatorio, e quindi come atto irripetibile, la madre della neonata è stata iscritta nel registro degli indagati ipotizzando il reato di omicidio colposo; un atto dovuto, spiegano dalla Procura a tutela della donna.