Agrigento

Rissa tra minorenni a San Leone, un ragazzo finisce in ospedale

Due minorenni, sono stati identificati e denunciati all'autorità giudiziaria competente

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Nuovo episodio di violenza nella movida di San Leone. Una rissa tra alcuni minorenni si è verificata intorno alla mezzanotte nel piazzale Giglia, richiamando l’attenzione dei presenti e delle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, il diverbio sarebbe scoppiato per futili motivi e nel giro di pochi istanti sarebbe degenerato in uno scontro fisico tra alcuni giovani. Sul posto è intervenuta tempestivamente la polizia, che è riuscita a riportare la calma e a interrompere la rissa. Nel corso dell’episodio uno dei ragazzi coinvolti ha riportato alcune lesioni. È stato quindi necessario l’intervento del personale del 118, che ha trasferito il minorenne presso l’ ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per gli accertamenti del caso. I medici gli hanno diagnosticato un edema all’occhio e un trauma cranico.

Due minorenni, sono stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria competente. Nel frattempo proseguono le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

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