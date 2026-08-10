Pestati a sangue dal branco con catene e tirapugni, 3 minorenni in ospedale 

Un vero e proprio pestaggio a sangue fuori da un locale della movida. È quanto accaduto nella notte di sabato a Gibellina dove un branco, composto da una decina di ventenni, si è scagliato con violenza nei confronti di un gruppo di minorenni agrigentini. Ad avere la peggio sono stati due fratelli di Santa Margherita Belice e un ragazzino di Montevago. Tutti sono finiti al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca con tumefazioni al volto e traumi sparsi. A preoccupare maggiormente sono state le condizioni di uno dei due fratelli, trasferito in radiologia per essere sottoposto a Tac nel tumore di una lesione endocranica. Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti della Polizia che stanno già sentendo testimoni e visionando telecamere che potrebbero aver ripreso la scena.

Una vera e propria aggressione, secondo alcune testimonianze, avvenuta con l’uso di catene, cinture, tirapugni e addirittura un rastrello. “Non si è trattato di una banale scazzottata da locale, ma di un’aggressione violentissima perpetrata da una decina di ragazzi organizzati – dice a Il futuro dipende da te uno dei genitori dei ragazzini pestati – Un vero e proprio branco, tutti soggetti presumibilmente sopra i vent’anni di età. Erano armati e pronti a fare male: si sono accaniti sui nostri figli senza alcuna ragione, utilizzando tirapugni, catene e cinture. A mio figlio sono stati applicati diversi punti di sutura vicino all’occhio per i calci ricevuti alla testa. Anche una ragazza minorenne di Montevago ha riportato un profondo livido al volto per un colpo di cintura”.