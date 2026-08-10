Caltanissetta

Aggredito e colpito con una lama, operaio in ospedale

L'uomo sarebbe stato colpito almeno con un fendente

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Un operaio cinquantenne, è stato ferito con una lama in un cantiere pubblico, a Gela (Caltanissetta), nella zona di via Tevere. Sarebbe stato colpito almeno con un fendente. Il ferito, giunto all’ospedale “Vittorio Emanuele”, ha raccontato di essere stato aggredito e poi colpito con la lama, forse di un coltello, da uno scooterista, indispettito dal divieto di transito in quella zona, collocato per il cantiere. Sono in corso verifiche condotte dagli agenti di polizia. 

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