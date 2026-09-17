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Ritorna a casa dei genitori per picchiarli, arrestato 31enne 

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe violato i provvedimenti ai quali era sottoposto tornando nell’abitazione dei genitori per aggredirli

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno arrestato un 31enne del posto per aver violato i divieti di avvicinamento alle persone offese e di allontanamento dalla casa familiare. Il gip ha disposto un aggravamento della misura cautelare nei confronti dell’indagato che, questa volta, è finito in carcere.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe violato i provvedimenti ai quali era sottoposto tornando nell’abitazione dei genitori per aggredirli. Una spirale di violenza cominciata già molto tempo prima e denunciata ai carabinieri da madre e padre. Dopo le formalità di rito il 31enne è stato portato in carcere. 

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