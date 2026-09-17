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Non si ferma all’alt e tenta di investire carabiniere, era ubriaco e senza patente: denunciato 

A finire nei guai un trentenne disoccupato di Porto Empedocle. Deve rispondere di guida in stato di ebbrezza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e fuga

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Non si è fermato all’alt dei carabinieri e durante la fuga ha anche tentato di investire un militare dell’Arma. È successo a Porto Empedocle dove un trentenne disoccupato del posto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e fuga a seguito di intimazione all’alt. Nei suoi confronti è scattata anche una maxi sanzione di 7 mila euro.

L’uomo, dopo essere stato bloccato, è risultato ubriaco, sprovvisto di patente e lo scooter che guidava era senza assicurazione. I carabinieri erano impegnati in un controllo stradale nei pressi di via Berlinguer quando hanno intimato l’alt ad uno scooter Liberty. L’uomo alla guida non solo non si è fermato ma ha anche tentato di investire uno dei militari. La fuga è durata poco poiché è stato bloccato. Durante l’accertamento avrebbe anche minacciato e inveito contro gli uomini in divisa.

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