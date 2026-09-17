Catania

Gdf, sequestrati oltre 4 mila capi di abbigliamento contraffatti

Tutti i prodotti sono stati sequestrati mentre il titolare della ditta è stato deferito alla locale Autorità giudiziaria per i reati di «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» e «ricettazione»

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio, hanno intensificato negli ultimi giorni le attività di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti in diverse aree della città metropolitana.

Nel corso di uno degli interventi, i “Baschi verdi” della Compagnia Pronto Impiego di Catania si sono recati presso una ditta individuale di Misterbianco (CT), esercente attività di vendita all’ingrosso di capi d’abbigliamento, nei cui locali le Fiamme gialle etnee hanno rinvenuto circa 4.400 prodotti (tra cui magliette, abiti, giubbotti, tute, ecc.), anche destinati ai bambini, recanti marchi contraffatti di note griffe del lusso, casual e sportive, come VERSACE, MONCLER, LOUIS VUITTON, BURBERRY, EMPORIO ARMANI, K-WAY, GUCCI, LACOSTE, MOSCHINO, ADIDAS, NIKE, PUMA, SNOOPY PEANUTS (LINUS), PRADA, LEVIS, PLEIN, ICON DSQUARED2, THE SIMPSON, ecc..

Tutti i prodotti sono stati sequestrati mentre il titolare della ditta è stato deferito alla locale Autorità giudiziaria per i reati di «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» e «ricettazione».

Il contrasto della contraffazione dei prodotti costituisce un settore di assoluta rilevanza nell’azione della Guardia di finanza, in quanto fenomeno che si presta a diventare un moltiplicatore di illegalità, essendo spesso connesso a fenomeni di evasione fiscale e lavoro sommerso, e che costituisce un elemento distorsivo della concorrenza sul mercato.

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