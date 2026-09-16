Il colonnello Vanni nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta

Presso la caserma “Cap.E.Franco” di Caltanissetta, presieduta dal Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Stefano Lombardi, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Alla presenza di numerose Autorità civili e militari, dei rappresentanti delle istituzioni locali, degli ufficiali e del personale dei reparti dipendenti, della Sezione ANFI, nonché dei rappresentanti locali delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, il Tenente Colonnello Beppe La Sala, Comandante del Comando Provinciale in sede vacante, ha passato le consegne al Colonnello t.SPEF Piergiorgio Vanni.

Durante il saluto di commiato, il Ten. Col. Beppe La Sala ha espresso un sincero ringraziamento alle Autorità intervenute e ha ricordato il costante impegno profuso dal Corpo sul territorio. Ha, quindi, espresso profonda gratitudine a tutto il personale per la professionalità e la costante collaborazione offerte nell’assolvimento dei compiti istituzionali, qualità che confermano la Guardia di Finanza quale solido punto di riferimento per la collettività e le Istituzioni locali. L’Ufficiale, che proseguirà la propria esperienza professionale in provincia quale Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caltanissetta ha, infine, formulato i migliori auspici di buon lavoro e successo al nuovo Comandante Provinciale.

Il Colonnello t.SPEF Piergiorgio Vanni ha evidenziato l’importanza della collaborazione istituzionale con le Autorità del territorio e la volontà di garantire continuità all’azione delle Fiamme Gialle quale presidio di legalità economico-finanziaria, a tutela dei cittadini e del tessuto imprenditoriale sano della provincia.

A conclusione della cerimonia, il Comandante Regionale ha espresso vivo apprezzamento per l’eccellente operato delle Fiamme Gialle in provincia, rivolgendo contestualmente un caloroso benvenuto al Colonnello Piergiorgio Vanni, con l’augurio di un proficuo e sereno lavoro al vertice del Comando Provinciale.

Il nuovo Comandante Provinciale, Colonnello Piergiorgio Vanni, 51 anni, originario di Pescara, è laureato in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio e ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria. Nel corso della carriera ha comandato il Comando Provinciale Brindisi, le Compagnie di Sondrio e Chiavenna e la Tenenza di Imola. Ha, inoltre, svolto incarichi di Stato Maggiore presso il Comando Generale della Guardia di Finanza. E’ stato docente in materie giuridiche e professionali presso gli istituti di formazione e di post-formazione del Corpo.