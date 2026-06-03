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Rompe vetri di casa in uno scatto di rabbia e muore dissanguato a 37 anni 

Un 37enne è morto dissanguato dopo essersi ferito con dei vetri che poco prima aveva rotto durante uno scatto di ira

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Dramma in un’abitazione a Santa Maria di Licordia, in provincia di Catania. Un 37enne è morto dissanguato dopo essersi ferito con dei vetri che poco prima aveva rotto durante uno scatto di ira. La vittima, secondo prime informazioni, aveva dei disagi psicologici.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza da personale del 118 nell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, ma la vasta emorragia ne ha causato il decesso. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Paternò coordinati dalla Procura di Catania.

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