Sambuca, operai in nero in cantiere: due denunce e maxi multa

Omissioni nella sorveglianza sanitaria e nella formazione dei lavoratori oltre alla mancata consegna dei dispositivi di protezione. Sono le accuse mosse a due imprenditori a margine di un controllo effettuato dai carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro in un cantiere di Sambuca di Sicilia.

I militari dell’Arma hanno denunciato un trentasettenne del posto, titolare del cantiere, e un trentenne di Menfi, committente del lavoro.

Ben quattro operai su cinque sono stati trovati non in regola. Il controllo è avvenuto in via Gramsci, a Sambuca di Sicilia. Elevata anche una maxi sanzione: 58.200 euro l’ammenda mentre 20.500 euro quella amministrativa.