Avviso preallerta rischio idraulico a valle della Diga Castello

Il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio Dighe – ha comunicato l’attivazione della Fase di preallerta per rischio idraulico a valle della Diga Castello. La Quota invaso registrata è di 292,34 m s.l.m. e al momento non si registrano situazioni di emergenza.

“A titolo precauzionale, considerati gli apporti idrici previsti nei prossimi giorni, dal 17 febbraio 2026 alle ore 10:00 saranno aperti gli scarichi profondi, con rilascio controllato in alveo di una portata massima di 2 m³/s. La portata prevista è inferiore alla soglia di attenzione (2 m³/s) e ampiamente al di sotto della portata massima transitabile in alveo (5 m³/s). Secondo le valutazioni tecniche, non si prevedono esondazioni né criticità per il territorio comunale.

Si invita comunque la popolazione, si legge nell’avviso, ad evitare soste o attività in prossimità dell’alveo del fiume; non accedere ad aree golenali o zone limitrofe al corso d’acqua; prestare attenzione ad eventuali aggiornamenti diramati dal Comune; segnalare tempestivamente eventuali criticità alla Polizia Municipale o alla Protezione Civile comunale.

“L’Amministrazione comunale di Ribera in costante raccordo con la Protezione Civile Regionale e gli enti competenti, continuerà a monitorare l’evolversi della situazione. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali istituzionali del Comune”, si legge in una nota.