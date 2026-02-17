In auto con 44 chili di cocaina, maxi sequestro di droga





Un corriere della droga che trasportava a bordo di un’auto 44 chilogrammi di droga è stato arrestato dalla squadra mobile della Questura di Catania. L’uomo, 31 anni, straniero in possesso di due passaporti di Panama, dopo avere speronato l’auto della polizia era riuscito a fuggire a piedi, facendo perdere le sue tracce.

La sua compagna ha denunciato il furto della vettura e dalla Qestura hanno convocato il 31enne con la scusa di dovergli restituire la sua auto e i suoi documenti ed è stato arrestato. il Gip ha successivamente convalidato il provvedimento ed emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.