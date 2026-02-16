Ribera

Rigenerazione urbana, educazione finanziaria, sostegno allo sport: al via il progetto “Vedila…Oltre”

A portare avanti il progetto sono quattro imprenditrici Fania Dimora, Claudia Giglia, Francesca Salvaggio, Noemi Vedelina.

Pubblicato 1 ora fa
Da Irene Milisenda

 Parte da Ribera il progetto “Vedila…Oltre”, iniziativa ideata da quattro imprenditrici e professioniste del settore finanziario, Fania Dimora, Claudia Giglia, Francesca Salvaggio, Noemi Vedelina, unite dal desiderio di generare valore concreto nel territorio dove vivono. Nel pomeriggio di oggi hanno fissato la prima bandierina del loro progetto, con la realizzazione di un’aiuola in un punto centrale della comunità, in prossimità di una scuola, luogo quotidianamente frequentato da famiglie e bambini. Durante l’inaugurazione sono stati liberati palloncini colorati, gesto simbolico che racchiude il senso del progetto: portare messaggi importanti e profondi senza rinunciare alla leggerezza, intesa come forma alta di intelligenza — non superficialità, ma capacità di unire impegno, visione ed entusiasmo.

“Questa iniziativa è il primo passo di un percorso più ampio. “Vedila…Oltre” nasce con l’intento di promuovere azioni concrete capaci di generare valore e stimolare una partecipazione attiva e consapevole nella comunità”, dichiarano le quattro professioniste. “Crediamo sia altrettanto necessario dare spazio a una prospettiva differente, quella di donne che si sono realizzate, che guidano, che costruiscono e che sono felici del proprio percorso“.

Non solo cura e riqualificazione urbana, ma nel loro progetto ci sono anche dei percorsi nelle scuole elementari, per promuovere la consapevolezza economica come strumento di libertà fin dall’infanzia; e si sono spese dall’inizio per dare sostegno alla squadra di basket di Ribera, presidio educativo fondamentale per i giovani del territorio.

“Non pretendiamo, sottolineano Fania, Claudia, Francesca e Noemi, di “cambiare il mondo”, ma vogliamo contribuire al nostro territorio con fatti reali. Nel 2026, la vera notizia non è solo la presenza di ostacoli, ma l’esistenza di donne in carriera, soddisfatte e determinate a generare valore per la comunità”.

