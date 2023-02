Santa Elisabetta, minaccia e aggredisce cliente di un bar: denunciato 

Un trentaseienne tunisino è stato denunciato per le ipotesi di reato di minaccia e lesioni personali in seguito ad una aggressione avvenuta all’interno di un bar in piazzale Aldo Moro, a Santa Elisabetta.

L’uomo è stato identificato dai carabinieri della locale stazione a margine di una indagine lampo. Secondo quanto ricostruito il tunisino avrebbe avuto una discussione con un connazionale di ventotto anni. Dalle parole minacciose si è passati ai fatti.

Il trentaseienne, in compagnia di altri due soggetti in corso di identificazione, avrebbe aggredito il rivale con un bicchiere di vetro per poi scappare. Il ferito è stato trasportato in ospedale ad Agrigento dove gli sono stati diagnosticati traumi sparsi.