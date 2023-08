Santa Margherita Belice, bruciato fienile di azienda: indagini 

Notte di fuoco a Santa Margherita Belice dove un incendio ha danneggiato un magazzino di un’azienda zootecnica in contrada Gulfa. Il rogo ha interessato il fienile di proprietà di una quarantacinquenne del posto ma in realtà in uso al marito, un pastore di cinquantasette anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno scongiurato ulteriori danni.

Presenti anche i carabinieri della stazione di Santa Margherita Belice che hanno avviato le indagini per accertare la natura dell’incendio. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella dolosa. La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta.