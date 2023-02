Schianto in autostrada: morta coppia catanese

Due persone sono morte in un un grave incidente stradale che si è verificato tra gli svincoli di Giostra e Villafranca Tirrena lungo l’autostrada Messina-Palermo.

I due morti erano entrambi di Catania: la 51enne Piera Pelleriti e il 56enne Giovanni Cosentino.

Si tratta di un incidente autonomo avvenuto intorno alle 15.15 in direzione di marcia Palermo subito dopo la galleria Telegrafo.

L’auto, una Cupra Formentor sulla quale viaggiavano un uomo e una donna e’ finita contro un muro di contenimento e si è ribaltata. Purtroppo per loro non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco ed anche la Polizia stradale per condurre le operazioni di soccorso coadiuvate dalle squadre di sorveglianza di Autostrade siciliane.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico in quel tratto è momentaneamente rallentato.