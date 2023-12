Schianto tra Licata e Gela, tre feriti: 17enne in codice rosso 

È di tre feriti il bilancio di un brutto incidente avvenuto nella serata di ieri tra Licata e Gela, all’altezza di Falconara. Il più grave è un diciassettenne di Licata, trasferito in ospedale in codice rosso. Ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due feriti – un 72enne e un 31enne entrambi di Gela – sono invece stati ricoverati in codice giallo. Lo schianto è avvenuto frontalmente tra due auto. Ancora in corso di ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente. Una delle due automobili, una Golf, subito dopo l’impatto ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i poliziotti e i vigili del fuoco.