Agrigento

Scontro ambulanza-camion alla zona industriale, tre feriti in ospedale 

L’impatto è stato violento. Il bilancio è di tre feriti. Si tratta dell’equipaggio del mezzo di soccorso. Tutti sono stati trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione



Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina nella zona industriale di Agrigento, nei pressi del bivio per Racalmuto e Aragona Caldare lungo la strada provinciale 3. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’ambulanza ed un camion.

L’impatto è stato violento. Il bilancio è di tre feriti. Si tratta dell’equipaggio del mezzo di soccorso. Tutti sono stati trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio con un’ambulanza Gise 118. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Illeso il conducente del camion. L’ambulanza coinvolta nell’incidente era su strada per un intervento.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Scontro ambulanza-camion alla zona industriale, tre feriti in ospedale 
Apertura

Intimidazione a Ravanusa, tagliate tutte le ruote dell’auto al Segretario comunale 
Palermo

Confische, firmato memorandum tra Procura generale e Guardia di finanza
Ultime Notizie

Minaccia di morte il figlio diciottenne dopo lite, arrestato
Giudiziaria

Maxi frode fiscale, 10 anni e 8 mesi di carcere al “re dei surgelati”
Agrigento

Agrigento, il Comune firma protocollo con “Plastic Free” a tempo indeterminato
banner italpress istituzionale banner italpress tv