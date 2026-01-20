Scontro ambulanza-camion alla zona industriale, tre feriti in ospedale 





Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina nella zona industriale di Agrigento, nei pressi del bivio per Racalmuto e Aragona Caldare lungo la strada provinciale 3. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’ambulanza ed un camion.

L’impatto è stato violento. Il bilancio è di tre feriti. Si tratta dell’equipaggio del mezzo di soccorso. Tutti sono stati trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio con un’ambulanza Gise 118. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Illeso il conducente del camion. L’ambulanza coinvolta nell’incidente era su strada per un intervento.