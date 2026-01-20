Sorpreso a vendere acqua abusivamente, indagato dipendente comunale di Naro 

Aveva allestito un furgone ad autobotte per poi prelevare indebitamente acqua da una fontana destinata al pubblico servizio.

I carabinieri di Camastra hanno denunciato un 61enne, risultato essere dipendente del Comune di Naro, per i reati di urto aggravato, esercizio abusivo di professione e frode in commercio. el corso di uno specifico servizio di osservazione, i militari hanno sorpreso l’uomo alla guida di un autocarro Iveco 145, allestito ad autobotte, mentre prelevava indebitamente acqua da una fontana destinata al pubblico servizio, sita in via Petruzzella di Camastra.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di documentare la consegna del carico idrico presso un’abitazione privata di Naro, in via Colapuma, dietro corresponsione di una somma di denaro; nonché l’assenza ingiustificata dell’uomo dagli uffici comunali. Il veicolo utilizzato per l’attività illecita è stato sottoposto a sequestro. Nel corso delle operazioni è intervenuto personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, che ha proceduto al campionamento dell’acqua, al fine di verificarne le condizioni di salubrità