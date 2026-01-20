Confische, firmato memorandum tra Procura generale e Guardia di finanza

Questa mattina la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo, il Comando Regionale Sicilia e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza hanno sottoscritto un importante memorandum operativo finalizzato a rendere più efficace e sistematica l’azione di contrasto patrimoniale alla criminalità economica e organizzata attraverso l’istituto della “confisca allargata in executivis”.

A firmare l’accordo, presso la Procura Generale di Palermo, in Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 1, il Procuratore Generale, dott.ssa Lia Sava, e per la Guardia di Finanza il Comandante Regionale Sicilia, Gen. D. Roberto Manna, e il Comandante dello S.C.I.C.O., Gen. D. Antonio N. Quintavalle Cecere.

L’intesa punta a rendere pienamente esecutivi i provvedimenti di confisca – non precedentemente disposti o già disposti, ma talvolta non ancora eseguiti o solo parzialmente eseguiti a causa di azioni dirette all’occultamento degli asset patrimoniali interessati dai provvedimenti – e a colpire con maggiore incisività i patrimoni illecitamente accumulati da soggetti condannati in via definitiva.

Il memorandum prevede l’istituzione di un tavolo tecnico di approfondimento e di analisi, composto dal Procuratore Generale, dall’Avvocato Generale, dal Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, ovvero da loro delegati, all’occorrenza integrato con personale individuato dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata nonché in forza ai Reparti dipendenti dal Comando Regionale Sicilia.

Compito del tavolo sarà quello di effettuare uno screening dei soggetti da valutare avuto riguardo alle sentenze passate in giudicato e ai provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione, implicanti l’adozione di provvedimenti di confisca, sulla scorta delle linee guida dettate dalla Procura Generale. La Guardia di Finanza, in sinergia con i magistrati della Procura Generale, effettuerà attività investigative, anche attraverso l’utilizzo delle banche dati in uso al Corpo nonché dell’applicativo MOLECOLA, volte a ricostruire la situazione patrimoniale dei soggetti individuati, con specifico riferimento alla titolarità e/o disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o entità giuridica, di denaro, di beni mobili, beni immobili o altre utilità.

Per le finalità di collaborazione e allo scopo di individuare e consolidare best practice di approfondimento e di analisi coordinate, efficaci e complementari su tutto il distretto di Corte d’Appello di Palermo, la Guardia di Finanza, tramite il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, organizzerà, altresì, specifici momenti formativi a favore degli altri reparti dipendenti dal Comando Regionale Sicilia, avvalendosi anche del supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata.