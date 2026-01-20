Trapani

Controlli nel settore edile, due denunce e sanzioni

Sono sei le ditte controllate

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Trapani, unitamente ai colleghi dei reparti territoriali del Comando Provinciale di Trapani, nei giorni scorsi hanno eseguito una serie di ispezioni nei confronti di 6 ditte operanti nel settore edile nell’ambito del territorio della provincia rilevando irregolarità e lavoratori in nero.

In particolare a Custonaci e Mazara del Vallo, all’esito delle ispezioni, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla competente A.G. i legali rappresentanti di due società in quanto veniva riscontrata la violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro e in particolare accertata l’assenza di adeguati ancoraggi del ponteggio alla costruzione, parapetto e tavola fermapiede nelle aperture prospicenti il vuoto.

Ad una commerciante all’ingrosso di Alcamo veniva contestata l’omessa denuncia di retribuzioni INPS e INAIL per quasi 90.000 euro, mentre è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per una società del nord Italia, con cantiere operativo ad Alcamo, dove vi era la presenza di un lavoratore in nero.

Stesso provvedimento è stato adottato per una ditta di Castellammare del Golfo dove il 25 dicembre scorso, durante il controllo, è stata accertata la presenza di 3 lavoratori in nero. 

Inoltre venivano contestate sanzioni amministrative per un importo totale di oltre 20 mila euro, di cui 2.500 euro per sanzioni aggiuntive, ed elevate ammende per complessivi 5.410 euro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Scontro ambulanza-camion alla zona industriale, tre feriti in ospedale 
Apertura

Intimidazione a Ravanusa, tagliate tutte le ruote dell’auto al Segretario comunale 
Palermo

Confische, firmato memorandum tra Procura generale e Guardia di finanza
Ultime Notizie

Minaccia di morte il figlio diciottenne dopo lite, arrestato
Giudiziaria

Maxi frode fiscale, 10 anni e 8 mesi di carcere al “re dei surgelati”
Agrigento

Agrigento, il Comune firma protocollo con “Plastic Free” a tempo indeterminato
banner italpress istituzionale banner italpress tv