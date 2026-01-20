Agrigento

Agrigento, il Comune firma protocollo con “Plastic Free” a tempo indeterminato

Il documento, rinnovato annualmente da quattro anni, è stato adesso firmato a tempo indeterminato dal Sindaco, Francesco Miccichè

Traguardo di rilievo per il Comune di Agrigento, che ha firmato il protocollo d’intesa con l’Organizzazione di volontariato Onlus Plastic Free. Il documento, rinnovato annualmente da quattro anni, è stato adesso firmato a tempo indeterminato dal Sindaco, Francesco Miccichè.

All’incontro hanno partecipato il referente provinciale di Plastic Free, Alessandro Arcuri, e i consiglieri comunali Valentina Cirino, Giuseppe La Felice e Sergio Burgio, componenti della Seconda Commissione consiliare permanente, che con impegno costante e collaborativo hanno creduto nel progetto volto a salvaguardare e tutelare l’ambiente dall’inquinamento da plastica, concretizzando un obiettivo rilevante e utile per la salubrità del territorio e per la salute pubblica.

