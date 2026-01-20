Agrigento, il Comune firma protocollo con “Plastic Free” a tempo indeterminato

Traguardo di rilievo per il Comune di Agrigento, che ha firmato il protocollo d’intesa con l’Organizzazione di volontariato Onlus Plastic Free. Il documento, rinnovato annualmente da quattro anni, è stato adesso firmato a tempo indeterminato dal Sindaco, Francesco Miccichè.

All’incontro hanno partecipato il referente provinciale di Plastic Free, Alessandro Arcuri, e i consiglieri comunali Valentina Cirino, Giuseppe La Felice e Sergio Burgio, componenti della Seconda Commissione consiliare permanente, che con impegno costante e collaborativo hanno creduto nel progetto volto a salvaguardare e tutelare l’ambiente dall’inquinamento da plastica, concretizzando un obiettivo rilevante e utile per la salubrità del territorio e per la salute pubblica.