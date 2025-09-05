Apertura

Scontro auto-moto, morto 20enne, investitore scappa e poi si costituisce

Il giovane, originario di Torre Faro ed ex studente del "Verona Trento", era iscritto al registro dei donatori: i suoi organi potranno salvare altre vite.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Non ce l’ha fatta Danilo Rando il ventenne investito ieri sera lungo la litoranea di Messina, all’altezza di Sant’Agata. Trasportato in ospedale in condizioni disperate, in serata i medici hanno avviato le procedure per dichiararne la morte cerebrale.

Il giovane, originario di Torre Faro ed ex studente del “Verona Trento”, era iscritto al registro dei donatori: i suoi organi potranno salvare altre vite.

Lo scontro ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava Danilo e un’utilitaria guidata da uno studente ventenne che si è costituito la scorsa notte dopo non aver prestato i soccorsi alla vittima. presentandosi spontaneamente alla sezione infortunistica della polizia municipale, accompagnato dal suo legale. Con lui anche una ragazza che, a quanto pare, si trovava a bordo dell’auto al momento dell’incidente.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Maxi furto in casa di un imprenditore di Favara: rubati 50 mila euro tra rolex, diamanti e gioielli 
Caltanissetta

Caltanissetta, il Questore ha emesso diciotto provvedimenti applicativi di misure di prevenzione
Politica

La consigliera comunale Flavia Contino aderisce a Fratelli d’Italia
Apertura

Scontro auto-moto, morto 20enne, investitore scappa e poi si costituisce
Giudiziaria

Missione della Regione a Cannes, gip archivia inchiesta: indaga la Corte dei Conti
Caltanissetta

Studentessa dedica tesina di terza media ai carabinieri