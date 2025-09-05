Giornata mondiale della Fisioterapia, info point al Centro Commerciale Città dei Templi

In occasione della celebrazione della giornata mondiale della Fisioterapia 2025, l’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Caltanissetta Agrigento ed Enna, presieduto dal Dott. Domenico Contino, in collaborazione con il Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento, diretto dalla Dott. essa Elisa La Rocca, sarà presente con un info point all’interno del Centro Commerciale Città dei Templi l’08 Settembre 2025 dalle 17,00 alle 20,00, allestito in un ampio spazio del primo piano accanto al conad.

Nella giornata informativa e di sensibilizzazione Fisioterapisti qualificati e i rappresentanti dell’Ordine incontreranno i cittadini per fornire gratuitamente consulenze, valutazioni e consigli utili sulle loro problematiche di salute in area muscolo scheletrica con un focus centrato sul tema di quest’anno “Invecchiamento e fragilità”.

La campagna di comunicazione rivolta ai cittadini “il movimento che non si ferma” è finalizzata a lanciare un messaggio importante e chiaro da diffondere in modo capillare su tutto il territorio nazionale sul ruolo del Fisioterapista nella prevenzione, cura e riabilitazione, di tutte le patologie del sistema muscolo scheletrico per una migliore qualità di vita e in particolare quest’anno nell’invecchiamento e nelle patologie correlate all’età per far capire ai cittadini cosa fare per la prevenzione delle cadute, l’invecchiamento sano e attivo e la prevenzione delle fragilità al fine di promuovere il valore della nostra professione e di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’attività fisica per la salute e il benessere.