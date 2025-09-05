Alle Fabbriche Chiaramontane si inaugura la mostra fotografica di Lim Young Kyun

Un evento internazionale ad Agrigento. Mercoledì 10 settembre alle ore 17:30, presso le Fabbriche Chiaramontane di Agrigento, sarà inaugurata la mostra del fotografo internazionale Lim Young Kyun – a cura di Gisella Mammano e con il coordinamento scientifico di Beniamino Biondi – organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Minerva con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

Dopo il saluto del Direttore del Parco Roberto Sciarratta e del Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, e l’intervento della curatrice Gisella Mammano, Lim Young Kyun – che giungerà direttamente dalla Corea del Sud – si intratterrà con il pubblico discutendo del suo lavoro fotografico.

La mostra resterà aperta fino al 28 settembre, tutti i giorni con i seguenti orari: 9:00 – 13:00 e 16:00 – 20:00. Durante l’inaugurazione sarà presente l’autore.

L’esposizione presenta circa 40 scatti, in gran parte in bianco e nero, tratti dal lungo lavoro fotografico dell’artista. Le opere esprimono la sua concezione della fotografia come registrazione di un attimo fuggevole nell’eternità, intesa in ultima analisi come un “diario preordinato”.

Nato a Daegu, in Corea del Sud, Lim Young Kyun si è laureato al Dipartimento di Fotografia della Chung Ang University e ha conseguito il master presso la Graduate School of Art & Art Profession della New York University. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Fulbright Award (2000), ed ha esposto in istituzioni di rilievo internazionale come il Münster Stadt Museum (2003), il British Museum (2019) e il George Eastman Museum (2019). È stato docente presso la New York University e la Chung Ang University.

Un ulteriore elemento di prestigio è che Lim Young Kyun è l’autore della fotografia di copertina di uno dei romanzi più famosi della scrittrice Han Kang, con cui l’autrice ha vinto il più recente Premio Nobel per la Letteratura.

La mostra offrirà ai visitatori l’opportunità di immergersi in un percorso visivo che intreccia ricerca estetica e riflessione filosofica, attraverso lo sguardo di uno dei protagonisti della fotografia contemporanea.