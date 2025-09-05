La consigliera comunale Flavia Contino aderisce a Fratelli d’Italia

La consigliera Flavia Contino entra ufficialmente in Fratelli d’Italia. A comunicarlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia Simone Gramaglia a margine del consiglio comunale di Agrigento. Un passaggio che rafforza ulteriormente la presenza di Fratelli d’Italia ad Agrigento e che conferma il crescente radicamento sul territorio.

Il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Adriano Barba, ha espresso grande soddisfazione: «Accogliamo con entusiasmo Flavia Contino nella nostra comunità politica. Con l’adesione della consigliera Contino, Fratelli d’Italia conferma la propria centralità nello scenario politico agrigentino».

Il coordinatore cittadino, Paola Antinoro, ha sottolineato l’importanza dell’ingresso della consigliera: «Questa adesione rafforza il gruppo di Fratelli d’Italia ad Agrigento e testimonia la credibilità e la coerenza della nostra azione politica a livello locale».

Il capogruppo consiliare, Simone Gramaglia, ha aggiunto: «Rivolgo a Flavia il più cordiale benvenuto nel nostro gruppo in Consiglio Comunale. La sua esperienza, le sue competenze e la sua disponibilità al confronto rappresentano un valore aggiunto importante per rafforzare la nostra azione amministrativa e politica. Sono certo che insieme potremo portare avanti con ancora maggiore convinzione le nostre idee e le nostre proposte a servizio della comunità».

“Aderisco con grande entusiasmo a Fratelli d’Italia. Ringrazio il capogruppo Simone Gramaglia, e tutti gli altri consiglieri comunali di FdI per avermi accolta con grande affetto. Mi metto da subito a disposizione del partito. Sono certa che, unitamente a tutti i colleghi consiglieri e alla classe dirigente del partito, faremo grandi cose”, queste le parole della consigliera comunale Flavia Contino.