Scontro frontale tra auto: morto 17enne

Loris Incognito, 17 anni, di Brolo, è morto ieri sera in ospedale, al Policlinico di Messina dove era stato ricoverato due giorni prima perché coinvolto in un terribile schianto frontale tra due auto avvenuto sulla SP 146 tra Ponte Naso e Sinagra. Troppo gravi le sue condizioni che hanno richiesto il trasporto in elisoccorso. Il giovane si trovava a fianco di un diciottenne, anch’egli di Brolo, che guidava la Mini Cooper che, per cause in corso di accertamento, ha violentemente impattato contro una Peugeot 208 guidata da una ragazza, rimasta ferita ma non gravemente.

I medici hanno provato a strapparlo alla morte con un delicato intervento chirurgico all’addome. Ma tutto è stato inutile.