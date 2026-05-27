Tragico schianto tra moto e auto, morto 55enne 

Incidente mortale al km 190,500 della SS113 “Settentrionale Sicula, nel territorio di Cefalù, in provincia di Palermo. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto.

A perdere la vita è stato il conducente del mezzo a due ruote. La vittima è Giuseppe Allegra, 55 anni. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.