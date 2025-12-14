Scontro tra auto sulla strada Agrigento-Palma: tre giovani feriti (due gravi) foto

Grave incidente stradale poco fa lungo la Strada statale 115, tra Agrigento e Palma di Montechiaro, nei pressi della prima galleria che conduce a Palma. Due autovetture si sono scontrate frontalmente finendo tra i campi. Grave il bilancio: due ragazzi in gravissime condizioni ed un altro giovane che ha riportato ferite meno gravi e non è in pericolo di vita.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una Golf ed una Renault con la prima auto, semidistrutta, che è uscita fuori strada finendo ad alta velocità sul terreno sottostante.

Due dei giovani feriti sono rimasti incastrati ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per liberarli. Tutti i feriti sono stati trasportati in ambulanza, due lo ribadiamo, sono in codice rosso, l’altro in codice giallo.

Indagini sono in corso a cura dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Il traffico in entrambe le direzioni è stato deviato.

In aggiornamento

Foto di Sandro Catanese e Gabriele Terranova