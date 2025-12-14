Agrigento

Scontro tra auto sulla strada Agrigento-Palma: tre giovani feriti (due gravi) foto

A  scontrarsi,  per cause in corso di accertamento, una Golf ed una Renault

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Grave incidente stradale poco fa lungo la Strada statale 115, tra Agrigento e Palma di Montechiaro, nei pressi della prima galleria che conduce a Palma. Due autovetture si sono scontrate frontalmente finendo tra i campi. Grave il bilancio: due ragazzi in gravissime condizioni ed un altro giovane che ha riportato ferite meno gravi e non è in pericolo di vita.

A  scontrarsi,  per cause in corso di accertamento, una Golf ed una Renault con la prima auto,  semidistrutta, che è uscita fuori strada finendo ad alta velocità sul terreno sottostante.

Due dei giovani feriti sono rimasti incastrati ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per liberarli. Tutti i feriti sono stati trasportati in ambulanza, due lo ribadiamo, sono  in codice rosso, l’altro in codice giallo.

Indagini sono in corso a cura dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Il traffico  in entrambe le direzioni è stato deviato.

In aggiornamento

Foto di Sandro Catanese e Gabriele Terranova

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Scontro tra auto sulla strada Agrigento-Palma: tre giovani feriti (due gravi) foto
Cultura

Ritorna la magia del Presepe vivente di Montaperto
di Gioacchino Schicchi

Legami, interessi e potere: ecco la Suburra di Agrigento
Politica

Schifani “Non ho letto le dichiarazioni dell’ex ministro Cardinale, ero impegnato su altri fronti” / Video
Apertura

“Sistema Cuffaro”, la procura torna a chiedere arresto per Carmelo Pace e altri indagati 
Cultura

Rizomata, nasce il videogioco ufficiale di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025
banner italpress istituzionale banner italpress tv