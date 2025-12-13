Ritorna la magia del Presepe vivente di Montaperto

Si è svolta ieri la prima attesissima giornata del “Presepe delle scuole”, le matinée dedicate agli istituti della provincia di Agrigento e non solo. Un successo straordinario che ha visto la partecipazione di oltre 1000 bambini, accompagnati da genitori e insegnanti, trasformando il Presepe vivente di Montaperto in un luogo colmo di entusiasmo, stupore e sorrisi.

È stato emozionante vedere i piccoli visitatori immergersi nell’atmosfera del presepe, tra figuranti, antichi mestieri e ambientazioni fedelmente ricreate. I presenti hanno potuto gustare i prodotti tipici della tradizione e osservare da vicino gli artigiani all’opera – dal scarparu alla lavannara – che con le loro mani hanno riportato in vita le arti e i mestieri di un tempo.

Il cuore più suggestivo del percorso resta, come sempre, la Natività, collocata in un contesto che rievoca con grande autenticità l’antica Betlemme, offrendo ai visitatori un’esperienza intensa e profondamente evocativa.

Nino Amato, montapertese da sempre e ideatore del Presepe Vivente, ha espresso la sua profonda gratitudine: «Ringrazio di cuore tutti i montapertesi che, con dedizione e spirito di comunità, lavorano ogni anno per la riuscita di questo grande progetto. Un sentito grazie anche a tutte le forze dell’ordine che garantiscono sicurezza e supporto costante».

Il Presepe Vivente proseguirà con la seconda giornata dedicata alle scuole il 16 dicembre alle ore 9.00. L’apertura al pubblico è invece prevista per le seguenti date: 26 dicembre, 28 dicembre e 1, 3, 4, 6 gennaio 2026.