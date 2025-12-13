Ruba bigiotteria da una farmacia, rintracciato e arrestato

Un cittadino palermitano di 57 anni, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato, poiché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

Nel corso della mattinata di qualche giorno addietro si sarebbe reso responsabile della sottrazione di articoli di bigiotteria prelevati dagli espositori interni di una farmacia in zona Pitrè.

La dipendente dell’esercizio, una volta verificato l’ammanco, ha contattato le forze dell’ordine e lanciato l’allarme.

Il tempestivo intervento di una pattuglia del Commissariato “Porta Nuova” ha consentito di cristallizzare gli elementi a disposizione e, attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, di risalire al presunto autore del furto, identificato per un uomo di zona già conosciuto per i suoi svariati precedenti ed in atto sottoposto al regime della sorveglianza speciale.

Le pattuglie di zona, in particolare quelle dei Commissariati “Porta Nuova” ed “Oreto”, sulla base delle informazioni riconducibili all’uomo, hanno ipotizzato l’eventuale percorso di fuga e ne hanno circoscritto i confini, battendo l’area.

Hanno sorpreso l’uomo in piazza Indipendenza, con addosso un giubbotto all’interno del quale hanno rinvenuto gli articoli di bigiotteria muniti ancora di etichetta.

Gli articoli sono stati riconosciuti dalla dipendente della farmacia ed a lei riconsegnati.

L’uomo che ha ammesso le sue responsabilità, è stato tratto in arresto ed il provvedimento convalidato dall’Autorità Giudiziaria.