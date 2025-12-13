Pallavolo serieB maschile, domani sfida tra Scalia Volley e Papiro Fiumefreddo

Impegno casalingo per la Scalia Volley nella decima giornata del campionato di Serie B maschile. La formazione allenata da Tani Frinzi Russo scenderà in campo domani alle ore 17 al palatenda “Roccazzella” per affrontare il Papiro Fiumefreddo. La squadra catanese arriva a Sciacca con tre punti in meno in classifica, ma forte di un ottimo momento di forma, testimoniato da tre vittorie consecutive. La sfida avrà anche il sapore del derby personale per il tecnico saccense, che fino a un anno fa sedeva proprio sulla panchina del club etneo. La società, nell’ultimo turno casalingo prima della pausa natalizia, invita tifosi e appassionati a sostenere la squadra in un match che si preannuncia combattuto e di grande interesse sportivo.