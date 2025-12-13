Agrigento
I Mercatini di Natale sono arrivati ad Agrigento: ecco dove trovarli
Dal 14 al 21 dicembre in piazza Cavour stand di artigianato, enogastronomia, oggettistica
L’atmosfera natalizia sta già scaldando le città italiane, con i mercatini di Natale che aprono le porte ai visitatori.
Anche se con leggero ritardo rispetto alle altre città, anche Agrigento apre le porte i mercatini di Natale. Dal 14 dicembre al 21 dicembre piazza Cavour si trasforma in un villaggio natalizio con stand di artigianato, enogastronomia Il mercatino sarà aperto dalle 16 alle 22.
