I Mercatini di Natale sono arrivati ad Agrigento: ecco dove trovarli

Dal 14 al 21 dicembre in piazza Cavour stand di artigianato, enogastronomia, oggettistica

Pubblicato 2 ore fa
L’atmosfera natalizia sta già scaldando le città italiane, con i mercatini di Natale che aprono le porte ai visitatori.

Anche se con leggero ritardo rispetto alle altre città, anche Agrigento apre le porte i mercatini di Natale. Dal 14 dicembre al 21 dicembre piazza Cavour si trasforma in un villaggio natalizio con stand di artigianato, enogastronomia Il mercatino sarà aperto dalle 16 alle 22.

Agrigento

