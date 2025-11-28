Apertura

Scontro tra auto: morto 28enne

Sul posto i soccorritori dell'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia municipale.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un uomo, Salvatore Bonaccorso, 28 anni è morto ieri sera in un incidente avvenuto al viale Kennedy a Catania. Lo scontro fra due auto per cause ancora da accertare ha provocato graviu ferite alla vittima che ne hanno causato il decesso. Per estrarre dalle vetture i passeggeri sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Sul posto i soccorritori dell’ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia municipale. Ma anche gli agenti delle Volanti che hanno dato supporto per la viabilità. 

Da una prima ricostruzione pare che il conducente che poi ha perso la vita mentre viaggiava in direzione Siracusa lungo viale Kennedy avrebbe invaso la corsia di marcia dove stava arrivando un altro veicolo, con cui si è scontrato frontalmente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Ancora una tragedia sulla Palermo-Sciacca, due morti in incidente stradale 
Apertura

Scontro tra auto: morto 28enne
Agrigento

Un ospedale a misura di donna, riconoscimento per il San Giovanni di Dio di Agrigento 
Politica

Pesca, Catanzaro (Pd): “Servono interventi strutturali, non solo misure tampone”
Trapani

Allestisce officina abusiva dove spaccia cocaina e hashish: arrestato
Cultura

Il Vedovo conquista Agrigento, applausi per Massimo Ghini e Galatea Ranzi
banner italpress istituzionale banner italpress tv