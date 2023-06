Scontro tra due moto, morto 61enne

Incidente mortale questa mattina sulla strada statale 115, nei pressi di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Un uomo, Luciano Montalto, 61 anni, in sella a una motocicletta, che aveva accostato sul ciglio della strada in direzione Marinella di Selinunte, secondo una prima ricostruzione è stato travolto da un’altra moto che transitava in quel frangente. L’impatto è stato molto violento e il centauro è deceduto al Pronto Soccorso di Castelvetrano, dove era stato trasportato d’urgenza a causa delle gravi lesioni. L’uomo che ha perso la vittima era originario di Marsala, considerato un esperto motociclista e si stava recando a un motoraduno. Nell’incidente, sul quale indagano i Carabinieri, è rimasta ferita, per fortuna in modo lieve, una ragazza di 23 anni.