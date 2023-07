Incidente lungo la Ss640, tre auto coinvolte: due feriti in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato nella notte di ieri lungo la strada statale 640, tra Agrigento e Favara. Il bilancio è di due persone ferite, una delle quali estratta miracolosamente dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco del Comando provinciale. Tre i veicoli coinvolti. Un mezzo, dopo l’impatto, è finito anche contro il guardrail.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che stavano percorrendo quel tratto di strada. Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha disposto in ambulanza il trasferimento dei feriti all’ospedale di Agrigento. Una delle due persone coinvolte ha riportati traumi sparsi.

Per alcuni minuti il traffico è andato in tilt. I carabinieri del nucleo Radiomobile di Agrigento e della Tenenza di Favara si sono occupati dei rilievi e hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto.