Segnalati tre cadaveri nel mare del Castello di Palma di Montechiaro

È stata segnalata la presenza di tre corpi in mare appena sotto il castello di Palma di Montechiaro.

La segnalazione è arrivata da alcuni turisti in visita al castello e dopo pochi minuti sono arrivate tutte le forze dell’ordine.

Verosimilmente i cadaveri potrebbero essere di migranti; un barcone oggi è stato portato dalla corrente all’interno del porticciolo di Marina di Palma. Via terra le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche non hanno rintracciato persone.

Sul luogo al momento ci sono i Carabinieri della Compagnia di Licata, i militari della guardia costiera e la protezione civile comunale di Palma di Montechiaro. In arrivo un elicottero della capitaneria di Porto.