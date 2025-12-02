Apertura

Sequestrati 40 chili di formaggi mal conservati, nei guai venditore ambulante di Favara

Nei confronti del venditore ambulante, che è stato denunciato, è scattata anche una multa ed il sequestro del furgone

Pubblicato 20 secondi fa
Da Redazione

Trasportava e vendeva a bordo del suo furgone prodotti caseari, formaggi e ricotta senza la necessaria autorizzazione e in violazione delle norme sulla conservazione degli alimenti. A finire nei guai un cinquantenne venditore ambulante di Favara.

I carabinieri della locale Teneza hanno eseguito un controllo riscontrando diverse criticità. Parte del cibo era sprovvisto di tracciabilità e conservato non in maniera corretta. Per questo motivo, al termine dell’ispezione, sono stati sequestrati 40 chili di formaggi. Nei confronti del venditore ambulante, che è stato denunciato, è scattata anche una multa ed il sequestro del furgone. 

