Agrigento

Referendum giustizia, da Agrigento parte la mobilitazione per il No

La nota del comitato per il No

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Comitato per il No, espressione della società civile agrigentina, si è riunito per definire una proposta operativa volta a incidere con determinazione sulla campagna referendaria della cosiddetta riforma della giustizia. In una terra come la Sicilia, dove il tema della giustizia è da sempre intrecciato alla difesa dei diritti, alla lotta alle disuguaglianze e al contrasto alle mafie, i quesiti referendari rappresentano una scelta determinante. Non si tratta di una riforma capace di rendere il sistema più efficiente o più giusto, ma di un intervento ideologico che rischia di indebolire l’autonomia della magistratura e di colpire gli strumenti di tutela dei cittadini più esposti. Ad Agrigento e in tutta la provincia, territori che conoscono bene il valore della legalità e il prezzo pagato da chi ha difeso lo Stato di diritto, il Comitato per il No intende promuovere una mobilitazione ampia, consapevole e radicata. Saranno organizzate iniziative pubbliche, assemblee e momenti di confronto con operatori del diritto, associazioni culturali, rappresentanti della scuola e movimenti, per riportare il dibattito sul terreno della Costituzione. Per questo il Comitato sarà presente nei quartieri, nei comuni della provincia e nei luoghi del confronto pubblico, costruendo un fronte civile e democratico capace di opporsi a una riforma che non da alcuna risposta concreta per migliorare il sistema giudiziario. Per questo il Comitato per il No invita cittadine e cittadini di Agrigento e della Sicilia a non farsi ingannare da scorciatoie propagandistiche e a partecipare attivamente alla campagna referendaria, scegliendo il No per difendere la giustizia e la Costituzione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Referendum giustizia, da Agrigento parte la mobilitazione per il No
Ultime Notizie

Ricercato dal 2025 si nascondeva in un hotel, arrestato 57enne
Caltanissetta

Niscemi, la frana continua ad avanzare: sopralluogo di Schifani con Ciciliano e Cocina
Cultura

Cultura e motori, le Ferrari tornano sulla Costa del Mito
di Irene Milisenda

Giorno della memoria, il prefetto Caccamo: “riflessione e dialogo con le giovani generazioni”
Naro

TARI fuori controllo a Naro: bollette triplicate e commercianti verso lo sciopero
banner italpress istituzionale banner italpress tv